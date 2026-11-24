Archivo - El exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidido mantener las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha rechazado aplicar por el momento la Ley de Amnistía al exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

Considera que persisten dudas interpretativas sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho comunitario y los delitos de malversación y desobediencia que se les imputan y desestima los recursos presentados por las defensas, que solicitaban la aplicación inmediata de la amnistía tras su entrada en vigor, informa el TSJC en un comunicado este martes.

El tribunal argumenta que la correcta tramitación del procedimiento exige despejar primero las incógnitas planteadas ante la justicia europea para garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los estándares de la Unión.

De este modo, el procedimiento judicial contra Jové y Salvadó continuará a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales remitidas.

Este hecho aplaza cualquier decisión definitiva sobre el archivo de la causa o la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía a los encausados en el marco del 'procés'.