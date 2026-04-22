El túnel de Rubí (Barcelona) reabrirá parcialmente para trenes de mercancías el 28 de abril

Imagen de los trabajos en el interior del túnel de Rubí (Barcelona)
Imagen de los trabajos en el interior del túnel de Rubí (Barcelona) - ADIF
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 13:06
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BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adif reabrirá parcialmente la circulación para el tráfico de mercancías por el túnel de Rubí (Barcelona) la noche del próximo martes 28 de abril, y una vez esté completada la primera parte de los trabajos de refuerzo, estabilización y mejora de su estructura, informa la operadora ferroviaria este miércoles en un comunicado.

En concreto, el restablecimiento de la circulación se hará a través de un régimen de vía única entre las estaciones de Castellbisbal y Rubí-Can Vallhonrat, durante 12 horas al día de miércoles a domingo, y 21 horas los lunes y martes, y estará vigente durante al menos un mes, cuando se completen los trabajos y que se pueda restablecer la circulación por ambas vías.

Con esta decisión, Adif ha defendido que busca responder a las comunicaciones de operadoras de mercancías y a otras instituciones y agentes socioeconómicos, que han resaltado la importancia de la circulación "para el desarrollo económico del territorio".

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