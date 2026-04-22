El túnel de Rubí (Barcelona) reabrirá parcialmente para trenes de mercancías el 28 de abril

Imagen de los trabajos en el interior del túnel de Rubí (Barcelona) - ADIF

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adif reabrirá parcialmente la circulación para el tráfico de mercancías por el túnel de Rubí (Barcelona) la noche del próximo martes 28 de abril, y una vez esté completada la primera parte de los trabajos de refuerzo, estabilización y mejora de su estructura, informa la operadora ferroviaria este miércoles en un comunicado.

En concreto, el restablecimiento de la circulación se hará a través de un régimen de vía única entre las estaciones de Castellbisbal y Rubí-Can Vallhonrat, durante 12 horas al día de miércoles a domingo, y 21 horas los lunes y martes, y estará vigente durante al menos un mes, cuando se completen los trabajos y que se pueda restablecer la circulación por ambas vías.

Con esta decisión, Adif ha defendido que busca responder a las comunicaciones de operadoras de mercancías y a otras instituciones y agentes socioeconómicos, que han resaltado la importancia de la circulación "para el desarrollo económico del territorio".