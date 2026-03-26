Turull afirma que Junts no ha negociado con el PSOE el decreto anticrisis pero que sí se han llamado

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que no han negociado con el PSOE medidas del decreto anticrisis para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, pero ha afirmado que ha habido "llamadas" en las que Junts ha expresado sus exigencias para apoyar el decreto que se vota este jueves.

"No ha habido negociación, sino que simplemente ellos han visto que, si querían nuestro voto, por donde debían ir, y lo han aceptado. Si ellos nos votan estas medidas nosotros les votaremos este decreto. Si, por alguna casualidad, no votaran lo de los autónomos, nosotros no les votaremos este decreto", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Turull ha insistido en la condición de las rebajas fiscales, sobretodo aquella para que los autónomos que tienen una facturación de menos de 85.000 euros no tengan que cobrar el IVA: "Todas las medidas van mucho con esta línea de dar un respiro a las clases medias y trabajadoras".

MEDIDAS EN CATALUNYA

Sobre las medidas anticrisis aprobadas este martes por el Govern ante los efectos de la guerra en Oriente Medio, Turull ha vuelto a pedir al Ejecutivo catalán una "rectificación" y ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de no parar de aumentar la presión fiscal y de ahogar a la ciudadanía.

"Había el debate de si debía rebajarse la presión fiscal a los autónomos. ¿Alguien ha oído al presidente de Catalunya decir algo? De ninguna de las maneras, Salvador Illa hará lo que le digan desde Madrid. Ahora hemos pasado de no molestamos a Pedro Sánchez a no molestamos a María Jesús Montero en sus elecciones andaluzas. Más bajo no se puede caer", ha zanjado.

PRESUPUESTOS Y RUFIÁN

Preguntado por si Junts se debería plantear entrar en la negociación para los Presupuestos, ha expresado que debe ser el Govern quien tendría que liderar la negociación y les ha afeado que "hayan jugado a decir que venían las siete plagas" si no había cuentas y que más tarde por un tema de calendario de partido --en referencia a la negociación con ERC--, se hayan tirado atrás.

Sobre las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en que deseaba a Junts años de ostracismo político en caso de votar en contra del decreto de vivienda, Turull ha aseverado que el republicano busca "notoriedad".

"Ahora, la gente, cuando le roben un móvil, sabrá que no saldrá gratis, y eso es porque algunos, que quizás no hacemos 'tuits', hacemos propuestas", ha dicho en referencia a la ley contra la multirreincidencia, que se vota también este jueves y que se espera su aprobación definitiva.