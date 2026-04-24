Turull (Junts) acusa al Govern de engañar sobre el catalán como requisito para la regularización

El secretario general de Junts, Jordi Turull, cierra una jornada del partido sobre el catalán - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado al conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, de haber "engañado" al decir que el catalán sería requisito en el proceso de regularización de migrantes en Catalunya.

"Prometió que el requisito de la lengua estaría, y directamente ha engañado", ha sostenido en la clausura de unas jornadas del partido sobre la situación del catalán este viernes en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en Barcelona.

Turull asegura que el catalán se volverá irrelevante si no es requisito para vivir y trabajar en Catalunya: "Desvincular la integración de la lengua es marginar absolutamente el catalán. La integración o se hace en catalán o no es integración real, sin integración no hay cohesión, sin cohesión no hay progreso y sin progreso tampoco hay nación".

En este sentido, el líder de Junts también ha tildado a la conselleria de Vila de "pura fachada" y ha señalado que el Pacte Nacional per la Llengua que Junts no firmó es papel mojado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, apuntó este miércoles que el conocimiento del catalán ya es un requisito para la obtención de permisos de residencia y que, a pesar de que en la regularización extraordinaria no lo sea, debe ser un requisito para la renovación de los permisos.

"NO CAUSAR PROBLEMAS A MADRID"

Turull ha subrayado que el catalán está en situación de emergencia, según los datos de su uso social, y ha acusado al Govern de Illa de elegir ser "correa de transmisión a Madrid antes que tener voz propia".

"Por primera vez empiezan a haber responsables dentro del país. Porque el Govern del presidente Illa no tiene ningún plan para la lengua, sino que su único plan es no causar problemas a Madrid", ha insistido.

Ha señalado la anulación del decreto de régimen lingüístico educativo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y ha afirmado que "no se puede haber de reforzar el catalán mientras se acepta la imposición del 25%" de castellano en las aulas.

"La escuela debe ser en catalán, ahora y siempre, sin ningún tipo de claudicación, porque es el modelo de educación de este país", y ha alertado de que el catalán recula cuando no se defiende con determinación y liderazgo.

Y ha concluido, citando a Pompeu Fabra: "Tenemos que rehacer la lengua para rehacer la nación".