Turull (Junts) critica que la regularización de inmigrantes no incluya el catalán como requisito

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado al Gobierno de aprobar con "mentiras" esta semana la regularización de inmigrantes, porque un primer borrador contemplaba el catalán como requisito para acceder a la regularización pero se ha eliminado del texto definitivo.

Durante su intervención en el Consell Nacional de Junts, ha dicho que España es el "único" país de Europa que aplica una medida de este tipo y ha lamentado que se haga sin consenso y a través de decreto.

"Para nosotros, y lo combatiremos con todos los medios, aquellos ciudadanos que quieran que este sea su país y sus hijos deben conocer sí o sí el catalán", ha defendido.

CRÍTICAS AL GOVERN

Por otra parte, ha reprochado al Govern y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que están "renunciando a la centralidad del país", alegando que se han negado a rebajar el IRPF, no defienden a los usuarios de Rodalies y tampoco la inmersión lingüística.

También ha criticado que el Govern opte por "mantener las asfixia fiscal" ante el contexto internacional, en referencia a la negativa a deflactar el IRPF y a eliminar impuestos como el de sucesiones, entre otros.

"Illa ha renunciado a la defensa explícita de todo aquello de Catalunya que interesa a los catalanes, porque está única y exclusivamente centrado en la defensa de la supervivencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE, dice.

Ha añadido que Illa no es un "espectador inocente" en una etapa en la que Catalunya está sufriendo un retroceso por una política de desnacionalización premeditada, según él.

RIPOLL: "LA QUE HABRÍA CAÍDO"

Además, se ha referido a la abstención de los dos ediles del PSC en los presupuestos presentados en Ripoll (Girona) por la alcaldesa del municipio y líder de AC, Sílvia Orriols.

"¿Os imagináis que hubiera pasado si esto lo hubiera hecho Junts per Catalunya, la que habría caído?", ha preguntado.

POSICIÓN DE JUNTS

En este sentido, Turull ha defendido un "cambio de rumbo radical" y ha expuesto que la prioridad de su formación es el progreso de Catalunya y ocupar la centralidad política.

Ha dicho que parece estar "de moda incendiarlo todo y dividir la sociedad", aunque ha advertido de que estas modas son pasajeras, mientras que la reivindicación del catalanismo y el independentismo es, dice, algo estructural.

"La centralidad de este país no pasa ni por aquellos que lo quieren incendiar todo, desde los extremos, ni por aquellos que hacen ver que no pasa nada en el país cuando están pasando tantas cosas y que son graves, ha sentenciado.