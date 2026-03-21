Turull (Junts) pide una "rectificación" a Illa y rebajar la presión fiscal ante el contexto global

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una foto de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido una "rectificación" al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que entre las medidas para hacer frente a la situación global, marcada por el conflicto en Oriente Medio, haya una rebaja de la presión fiscal para los catalanes.

En declaraciones a los medios desde Viladecavalls (Barcelona), donde ha participado en unas jornadas de trabajo municipalista con representantes de la Veguería de las comarcas de Barcelona, ha defendido que gracias a la insistencia de Junts en Madrid se ha conseguido la rebaja de precios de la gasolina, el gas y la electricidad, y ha afirmado que Illa debe "plantarse en Madrid para defender los intereses de los catalanes".

Ha asegurado que Catalunya tiene recursos para hacer unas políticas fiscales que, dice, dejen de ahogar a las clases medias y trabajadoras, especialmente en referencia al IRPF: "Por esto nosotros pedimos al presidente Illa que haga esta rectificación, que no nos haga pasar más episodios de vergüenza", ha apuntado.

"Si el presidente de la Generalitat hiciera de presidente de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa seguro que podría ser más beneficioso para los catalanes", ha señalado.

MEDIDAS ANTICRISIS DEL GOBIERNO

Preguntado por el paquete de medidas anticrisis anunciado por el Gobierno ante la guerra en Irán, ha afirmado que lo que no puede hacer el Ejecutivo es "pretender privatizar el escudo social" y ha añadido que debe ser el Gobierno quien asuma los costes de las políticas sociales, y ha pedido que se dejen de ahogar al pequeño propietario y de jugar con las personas vulnerables.

En referencia a la vivienda ha reclamado que "dejen de acelerar en aquellas políticas que han demostrado que el problema de la vivienda, lejos de solucionarse, se ha complicado cada vez más".

"Por tanto, nosotros, todas aquellas medidas que vayan a dar oxígeno a las clases medias y trabajadoras, a la pequeña y mediana empresa, tendrá nuestro apoyo", ha sentenciado.

Por otra parte, ha tachado de "postureo" la posición de los ministros de Sumar antes del Consejo de Ministros extraordinario este viernes, y ha señalado que el paquete de medias anunciado y la bajada de precios es para parar el golpe, pero considera que no es suficiente.