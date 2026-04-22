Turull (Junts) ve una "voluntad premeditada de escarnio" en la citación a Jordi Pujol en Madrid

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol junto al secretario general de Junts, Jordi Turull - JUNTS

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que la citación judicial al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol el próximo lunes ante la Audiencia Nacional tiene una "voluntad premeditada de escarnio y de venganza" contra él y contra Catalunya.

"Esto del lunes no tiene nombre por su estado", ha sostenido este miércoles en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde ha expresado toda su estima, afecto y apoyo al expresidente catalán.

En una providencia dictada este martes, los magistrados de la AN citan a Pujol, de 95 años, a comparecer a las 9.30 horas del lunes "a efectos de ser reconocido por el médico forense" y le instan a aportar los documentos que estime oportunos para su valoración médica.