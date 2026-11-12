U2 añade un tercer concierto en Barcelona en mayo de 2027

Cartel de los conciertos de U2 en España - LIVE NATION

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda irlandesa U2 ha añadido un tercer concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona para el 17 de mayo de 2027 dentro de su gira 'Carnaval de Luz presents: The Greatest Show on Earth', informa la promotora Live Nation en sus redes sociales.

U2 suma este concierto del 17 de mayo a los anteriormente anunciados del 13 y 15 de mayo, y la venta general para los tres conciertos comenzará este viernes.

El tramo europeo de 2027 arrancará el 26 de abril en Estocolmo, con Wolf Alice como artistas invitados en sus conciertos, y pasará por Ámsterdam, Berlín, Lisboa, Milán y París, además de conciertos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

U2 celebró recientemente el 50 aniversario de la banda, el pasado 25 de septiembre, con un concierto para estudiantes y profesores en su colegio, Mount Temple Comprehensive, y otra en la popular calle Grafton Street de Londres.

La banda, formada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr, regresa a Barcelona tras su última visita en 2017 por el 'The Joshua Tree Tour'.