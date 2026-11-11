UGT de Catalunya asegura que hay un "seguimiento masivo" de la huelga general

Carteles a favor de la huelga - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha asegurado que hay un "seguimiento masivo" de la huelga general este miércoles en Catalunya, con una movilización que ha definido de mayoritaria en los sectores del transporte público, la industria y los servicios de saneamiento urbano.

Ha destacado el seguimiento en los servicios públicos, con un 100% en las empresas de residuos sólidos urbanos, del 65% en la Administración General del Estado, del 55% en las administraciones locales y del 35% en el sector sanitario, informa en un comunicado.

En cuanto al consumo eléctrico, entre las 22 horas del martes y las 13 del miércoles "se acerca más al del sábado pasado" que al del miércoles pasado.