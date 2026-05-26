UGT de Catalunya pide aumentar la protección a los trabajadores del sector ferroviario

Representantes de UGT en el Parlament de Catalunya - UGT

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha pedido a los diferentes grupos parlamentarios del Parlament aumentar la protección jurídica del personal ferroviario, coincidiendo con la reciente reforma de la ley ferroviaria catalana para endurecer las sanciones contra actos vandálicos en trenes e infraestructuras, ha informado este martes en un comunicado.

El sindicato ha valorado positivamente el aumento de las sanciones por vandalismo contempladas en la normativa, aunque ha advertido de que estas situaciones también afectan a trabajadores de conducción, atención al usuario, mantenimiento o gestión de incidencias, y no sólo a trenes e instalaciones, por lo que considera necesario estudiar nuevas fórmulas de protección.

En este sentido, UGT ha afirmado que tras una reunión la semana pasada con miembros de PSC, ERC, Junts, PPC, Comuns y CUP para trasladar esta reivindicación, los grupos mostraron "receptividad y disposición a estudiar posibles vías normativas para reforzar la protección del personal ferroviario".