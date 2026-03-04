UIC Barcelona impulsa un biosensor para detectar biomarcadores relacionados con la ELA

Estudiantes de la UIC impulsan un biosensor para detectar biomarcadores relacionados con la ELA - UIC BARCELONA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

Los estudiantes del grado en Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona Estel Gubianes, Estel Massip y Roger Solsona siguen avanzando en su proyecto hacia la detección precoz de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a través de un biosensor capaz de detectar biomarcadores relacionados con la enfermedad a partir de muestras no invasivas.

La plataforma en desarrollo permite la detección de un panel de tres biomarcadores presentes en sangre, con alta sensibilidad analítica, correlación con las distintas etapas clínicas de la enfermedad y tiempos de respuesta rápidos, ha informado la universidad este miércoles en un comunicado.

El proyecto abarca la validación clínica de los biomarcadores, la ingeniería y caracterización de aptámetros específicos, el desarrollo y prototipado del dispositivo y su posterior traslación al entorno clínico.

Los estudiantes decidieron impulsar este proyecto con el objetivo de facilitar una detección temprana de la ELA: "Se trata de una necesidad no resuelta en el área de la biomedicina y esperamos que nuestra propuesta pueda marcar la diferencia", ha dicho Gubianes.

En la misma línea, Massip se ha mostrado confiada en que la biología sintética "pueda ofrecer soluciones innovadoras para mejorar la detección temprana y facilitar el inicio de tratamientos que ralenticen la progresión de la enfermedad".

El proyecto, que se expone en el 4YFN del Mobile World Congress (MWC) que se celebra en Fira de Barcelona Gran Via, va dirigido a profesionales, sanitarios y hospitales que buscan diagnósticos de ELA más rápidos, fiables y económicos.

MONITORIZACIÓN DE PACIENTES

Además, los estudiantes prevén la opción de integrar este biosensor en una plataforma portátil para su uso en entornos clínicos y de investigación, para mejorar así la monitorización de los pacientes y el seguimiento de la enfermedad.

Los alumnos han explicado que la tecnología se encuentra en una fase temprana de consolidación y que actualmente están trabajando para avanzar más allá del diseño conceptual hacia el desarrollo experimental de los aptámeros y su validación funcional.