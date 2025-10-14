La UOC, Fundació Caixa Enginyers y el IEF presentan la 1a Cátedra de Salud y Educación Financiera

Representantes de la UOC, Caixa Enginyers y el Institut d'Estudis Financers (IEF) y la Conselleria de Economía y Finanzas en la presentación de la Cátedra de Salud y Educación Financiera - EUROPA PRESS

Romero valora la educación financiera para "ser más libre y tomar mejores decisiones"

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Fundació Caixa Enginyers y el Institut d'Estudis Financers (IEF), con el apoyo de la Conselleria de Economía y Finanzas, han presentado este martes la primera Cátedra de Salud y Educación Financiera del estado, tal y como ha explicado la rectora de la UOC, Àngels Fitó, que ha remarcado la "vocación pública y social" de las tres instituciones.

Fitó ha celebrado la colaboración institucional de la cátedra en un momento en que, a su juicio, el conocimiento está puesto sobre la mesa como un aspecto que se menosprecia: "La colaboración institucional se convierte en un mecanismo de resiliencia para toda la ciudadanía, pero también, y para mí es aún más importante, de confianza colectiva".

Por eso, ha destacado la importancia de empoderar a los colectivos que están en una situación especial de riesgo para que puedan "tomar decisiones más informadas, más conscientes y más responsables".

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha puesto en valor la necesidad y capacidad de la educación financiera para permitir a la ciudadanía "ser más libre y tomar mejores decisiones" en un mundo tan complejo como el financiero.

Romero ha asegurado que es más importante que nunca educar financieramente, entre otras cosas, debido a la concentración bancaria actual y futura en el Estado: "La concentración bancaria hace que tengamos menos oferta, menos posibilidad de proximidad, de confianza".

Ha incidido en no poner el foco de esta educación solo en los colegios y también hacer partícipes a las familias, aunque para poder hacer eso "hace falta que las familias estén educadas y, muchas veces, eso no pasa".

Además, ha alertado de los peligros a los que están expuestos los jóvenes en las redes sociales, como las criptomonedas, y ha pedido ir con cuidado con ello: "Las redes sociales, los 'influencers', les cuentan milongas y los jóvenes se lo creen".

CAIXA D'ENGINYERS Y EL IEF

El director general del grupo Caixa Enginyers, Juanjo Llopis, ha explicado que la nueva cátedra tiene el objetivo de concienciar sobre la importancia de la educación y la salud financiera, llegando especialmente a los colectivos y entornos en los que la intervención es más necesaria y "empoderar a las personas para que puedan afrontar con seguridad un entorno financiero cada vez más complejo".

"Para que todo el mundo, independientemente de su situación, tenga acceso al conocimiento y herramientas que le permitan gestionar mejor su vida desde el punto de vista financiero. Y con ello, cuidar su salud personal y familiar", ha añadido.

El presidente de la Fundació Caixa Enginyers, Félix Masjuan, ha valorado que con esta cátedra consolidan una iniciativa pionera y ha asegurado que esta refuerza los valores de la entidad, con el objetivo de "construir juntos un futuro más justo, más sostenible y solidario".

El director ejecutivo del IEF, Ferran Teixes, ha destacado que haya tres entidades presentando la cátedra y el apoyo del Govern a esta actividad: "El hecho de que un gobierno tenga en su programa de actuaciones dar prioridad a la educación financiera, es muy importante para nosotros. No se encuentra, y creemos que tenemos una gran oportunidad para poder trabajar en ese sentido".

Además, ha instado a convertirse en "faro" en este ámbito y así convertirse en ejemplo para otros países, colectivos y territorios.

COMO UTILIZAR EL DINERO

La codirectora de la Cátedra y doctora en Finanzas y profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, Elisabet Ruiz, ha explicado que uno de los motivos por los que hay una baja educación financiera es porque nadie enseña como utilizar el dinero: "Debe ir más allá, debe empezar a las familias. No podemos delegarlo todo en el sistema educativo".

Lo ha debatido junto al director de Educación Financiera del IEF, Jordi Martínez, y el director de la Fundació Caixa Enginyers, Iñaki Irisarri, en mesa redonda durante la presentación de la cátedra.

Irisarri ha expresado que esta cátedra nace en un "momento ideal" para complementar e intentar incrementar los datos no tan positivos de la educación financiera, mientras que Martínez ha valorado la importancia de incidir en los jóvenes, de quienes ha remarcado su voluntad por la inmediatez.

LA CÁTEDRA

Los primeros pasos de la cátedra consistirán en llevar a cabo un análisis para diagnosticar el nivel de educación financiera de los ciudadanos y establecer la definición de un índice de salud y bienestar financiero en Catalunya que permita llevar a cabo un estudio de su evolución, informa la UOC en un comunicado.

De cara al segundo y tercer año, la cátedra se plantea nuevas actividades de investigación, docencia y transferencia de conocimientos, entre las que destaca la elaboración de un itinerario de formación y alfabetización financiera por los educadores.

También está prevista la implantación de pruebas piloto en colectivos de mayor vulnerabilidad con el objetivo aumentar su nivel de formación en la gestión de sus finanzas.