La UPF tendrá un nuevo edificio para el "bienestar de la sociedad" en el Mercat del Peix en 2028

Imagen del futuro edificio Àgora - UPF

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona contará con un nuevo edificio, que se ubicará en el antiguo Mercat del Peix de Barcelona, para investigar e innovar para el "bienestar de la sociedad", bajo el nombre de Àgora Barcelona pel Benestar de la Societat, y que se prevé que esté operativo a mediados de 2028.

En un encuentro con periodistas, la rectora, Laia de Nadal, ha explicado que es un edificio que permitirá "hacer un ecosistema de diferentes entidades o experiencias para abordar un reto desde diferentes perspectivas".

Este edificio, que se suma a los otros dos --el IBE y el PRBB Ciutadella-- ubicados en estos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Barcelona, tendrá unos 8.000 metros cuadrados, una inversión de 20 millones de euros --financiación asumida por la UPF con el apoyo del Incasòl y la Generalitat-- y la construcción comenzará en torno a julio de este 2026.

El objetivo, según De Nadal, es que "sea un polo de investigación potente, un polo de innovación pionero e internacional" para dar respuesta a los grandes retos que se encuentra la sociedad actualmente y que marcarán la juventud de hoy en día.

'DO TANK'

Además, explica que es un proyecto científico singular porque está ideado para ser un 'do tank': "Está diseñado para pasar de un diagnóstico a la acción. Es importante saber cuáles son los retos de la sociedad actuales, e implementar acciones para hacer frente a este reto y ver si son las respuestas correctas".

"Creemos que es importante en el mundo en el que vivimos ahora, donde la tecnología está entrando con mucha fuerza", y considera que la forma de funcionar de las administraciones publicas, así como de las instituciones, debe cambiar y adaptarse a la nueva realidad.

PROYECTOS

Entre los temas que trabajará este proyecto, está el trabajo, la emancipación juvenil --tanto en Barcelona como en Catalunya--, las políticas de justicia generacional y de desigualdades intergeneracionales, y la vivienda.

Àgora trabajará con evidencias, tomando a Barcelona como "ejemplo o piloto" de cómo se pueden implementar estas soluciones a los retos y midiendo el impacto; y colaborará con entidades públicas, como universidades públicas o asociaciones.

En cuanto a la metodología, se llevará a cabo a través de tres programas: uno dedicado a la juventud, con el que se abordarán los problemas que la juventud tiene actualmente y cuando sea más mayor, como el aumento esperanza de vida, los cuidados, el mercado del trabajo o la vivienda.

Otro programa será el destinado a la justicia, para reimaginar el sistema de derechos y deberes con el objetivo de reducir las desigualdades económicas, sociales y de acceso; y el último será sobre la resiliencia, para que la sociedad sea "más capaz de adaptarse y resistir a las múltiples crisis", como las de salud, las económicas o las climáticas.

IA, COHORTES Y ALIANZAS

También se contará con 3 'conectores', que ayudarán a abordar los retos: la tecnología --la IA y el análisis de datos--, la ciudadanía --hacer cohortes, saber cuáles son los retos que identifica la ciudadanía y qué retorno hacen de los datos--, y la comunidad --alianzas con otras instituciones, centros de investigación y entidades--.

El centro contará con una "estructura fija" de más de 100 investigadores así como de diferentes entidades dependiendo del reto que se quiera solucionar; y la intención, señala De Nadal, es conseguir financiación para hacer proyectos iniciales.