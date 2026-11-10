La UpM impulsa una respuesta regional conjunta a la crisis climática en la COP31

Estand de la UpM en la COP31 - ANDREA LOLICATO - UPM

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión por el Mediterráneo (UpM) impulsa una respuesta regional conjunta a la crisis climática en su estand en la COP31, que se celebra en Antalya (Turquía), informa en un comunicado este miércoles.

El estand ofrece un espacio de encuentro para transformar los compromisos climáticos en acciones concretas y reforzar la cooperación regional iniciada en su primera edición.

Las actividades organizadas por el ente tienen el objetivo de mostrar cómo la cooperación puede traducirse en resultados concretos: movilizar financiación para la adaptación al cambio climático, impulsar las energías renovables, proteger los ecosistemas y promover modelos de producción y consumo más sostenibles.

El vicesecretario general de la UpM de Estabilidad y Resiliencia, Joan Borrell, ha explicado que es una oportunidad que no se puede "dejar pasar" que la COP se celebre por primera vez en una ciudad mediterránea.

"Nuestra región es una de las más vulnerables al cambio climático y se enfrenta a desafíos que trascienden las fronteras nacionales", ha añadido.