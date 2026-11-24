Urtasun durante el mitin - EUROPA PRESS

Vidal reivindica la voluntad de gobernar del Frente Amplio: "No vamos solo a defendernos"

REUS (TARRAGONA), 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha asegurado este martes que en las elecciones generales de este domingo "hay gente a la que le va la vida", como el colectivo LGTBIQ+, las mujeres y los jóvenes.

En un mitin en Reus (Tarragona) con la portavoz de Comuns en el Congreso, Aina Vidal, y la cabeza de lista por Tarragona, Ester Roca, Urtasun ha pedido a los votantes "que no se crean la mentira y la estrategia" de PP y Vox para desmovilizar al electorado progresista.

También ha reivindicado los logros de los partidos del Frente Amplio en el Gobierno, como la ampliación a 10 días del permiso por muerte de un familiar aprobada este mismo martes, un "gran avance" pese a las críticas de la patronal, ha dicho.

Ha ironizado con que, según las grandes empresas, medidas como esta acercan España a "la Venezuela bolivariana", pero ha dicho que son la razón de ser del Frente Amplio y que su objetivo es reeditar el Gobierno junto al PSOE para seguir avanzando en ellas.

En concreto, ha defendido que los ministros del Frente Amplio son quienes hacen que las cosas pasen en España, por lo que ha llamado a una gran movilización este domingo para evitar la llegada del PP y de Vox a la Moncloa: "El domingo, a ganar, y el lunes, a celebrar".

VIDAL: "VAMOS A CONQUISTAR Y A GANAR"

Vidal ha reivindicado la voluntad de gobierno que tiene el Frente Amplio, al contrario de ERC, según él, y les ha criticado su eslogan de campaña: "Nosotros no vamos solo a defendernos, vamos a conquistar y a ganar".

También ha acusado a Junts de "convertir a Catalunya en una muleta para los especuladores" con sus votos en el Congreso, y ha defendido que hay esperanza frente a la oscuridad que ve ceñirse sobre España por un posible gobierno de PP y Vox.

ROCA: "UN CASTILLO NO SE LEVANTA SOLO"

Roca ha recordado, utilizando términos de los 'castellers', que en esta recta final de la campaña el Frente Amplio necesita una gran movilización: "Un castillo no se levanta solo, necesita gente en la base".

Además, ha insistido en que el domingo está en juego el sexto escaño por Tarragona, donde se decidirá si la circunscripción le da "un voto a la extrema derecha o a los Comuns-Front Ampli" o, lo que es lo mismo, según ella: si se lo da a las grandes empresas o a la gente trabajadora.