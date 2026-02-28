Urtasun habla de un "ataque ilegal" de EEUU a Irán y destaca la importancia de la autonomía europea

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun en un acto en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que la ofensiva de Estados Unidos en colaboración con Israel a Irán este sábado es un "ataque ilegal" y defendido la necesidad de que la Unión Europea avance en construir una autonomía política y militar.

"El uso de la fuerza sólo se puede utilizar en casos muy concretos, como es la legítima defensa o con la autorización del Consejo de Seguridad, y este es un ataque unilateral y, por lo tanto, ilegal a los ojos del derecho internacional", ha explicado Urtasun en una entrevista en Catalunya Ràdio este sábado recogida por Europa Press.

Ante esta situación, el ministro ha señalado que es un escenario en el que la Unión Europea debe "alzar la voz", defender el derecho internacional y su independencia.

"La autonomía militar significa dejar de depender militarmente de Estados Unidos, y eso pasa por la construcción de la defensa europea, que poco a poco se ha ido construyendo pero vamos demasiado poco a poco", ha añadido Urtasun.

COALICIÓN DE IZQUIERDAS

Preguntado por la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales, y el posible sustituto en este rol, Urtasun ha afirmado "no es el momento de hablar de nombres, en estos momentos lo que hace falta es hablar de proyectos".

Después, el ministro de de Cultura ha añadido que la legislatura llegará hasta el final, por lo que el debate respecto a los nombres y liderazgo "llegará y surgirá de forma natural".