Urtasun sobre los incendios: "Los que niegan el cambio climático son un peligro para este país"

Ernest Urtasun, en la rueda de prensa - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha trasladado su pésame y solidaridad por los muertos en el incendio de Los Gallardos (Almería), ha constatado la exposición de España a fenómenos extremos como grandes incendios por el cambio climático, y ha añadido que "los que niegan el cambio climático son un peligro para este país".

En una rueda de prensa este lunes en Barcelona, ha afirmado que los recursos de las administraciones autonómicas y estatal están "completamente volcados" en la extinción de los incendios, y que se está haciendo todo lo posible.

Sin embargo, considera necesario reflexionar sobre adaptarse al cambio climático, repensando las políticas de infraestructuras y energéticas, acelerando la transición ecológica y avanzando en descarbonización ante "una de las emergencias nacionales más importantes" de España que, ha lamentado, algunos niegan.