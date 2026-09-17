Urtasun no descarta ser candidato de Sumar en las generales y estará donde sus "compañeros decidan"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no ha descartado este jueves ser el futuro candidato de Sumar para las elecciones generales del próximo año: "Jugaré mi papel donde mis compañeros decidan".

"Yo estaré, estoy y estaré, en mi espacio político. Yo estos días lo estoy diciendo, creo que mis compañeros de los Comuns saben que pueden contar conmigo para la batalla muy importante que tendremos el próximo año", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press al preguntársele por la posibilidad.

Ha añadido que las candidaturas para encabezar la lista "no tardarán" en hacerse públicas.