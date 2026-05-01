Ustec insta a CCOO y UGT a desmarcarse del acuerdo educativo: "No revierte la precarización"

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del sindicato Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha instado este viernes a CC.OO y UGT a desmarcarse del pacto alcanzado con el Govern para mejorar las condiciones en el sector educativo, donde este sindicato es mayoritario: "El acuerdo no revierte la precarización".

Lo ha dicho en declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Pres, en el inicio de la manifestación convocada con motivo del 1 de mayo por la Taula Sindical de Catalunya, en la que participa Ustec y que incluye diversos sindicatos que se autodenominan alternativos como CGT Catalunya, IAC, COS, CoBas, Solidaritat Obrera y la Intersindical.

Segura ha respondido a las declaraciones de CCOO y UGT realizadas esta mañana, en las que han acusado a Ustec.Stes de mantener una posición maximalista en el conflicto educativo: "Pido que reconsideren sus posturas", ha dicho, tras recordar que el 95% de los docentes rechaza el acuerdo.

La portavoz ha pedido también al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consellera de Educación, Esther Niubó, que "se sienten a negociar para llegar a un acuerdo que garantice las mejoras laborales y el derecho del alumnado a la calidad educativa que se merecen".

Bajo el lema 'Ni salaris pel terra, ni habitatges pels núvols', la manifestación convocada por la Taula Sindical ha comenzado a las 17.30 horas de la plaça del Canonge Rodó, a la salida de la estación de Renfe del Clot, para dirigirse al centro de Barcelona.