Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT no acudirán a la sectorial con Educació este jueves

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament han ratificado que no acudirán a la mesa sectorial de este jueves por la mañana con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

En un comunicado, el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, afirma que los sindicatos convocantes de la huelga de la semana pasada --donde también está La Intersindical, que no tiene representación en la mesa sectorial-- sí que asistirán "conjuntamente" esta tarde a la reunión convocada con el conseller de la Presidencia y actual de Educación y FP, Albert Dalmau.

Los 4 sindicatos convocantes de la huelga ya dijeron el lunes que no acudirían a esta sectorial con el departamento porque los temas que se iban a tratar, según ellos, no tenían que ver con las mejoras de condiciones laborales y salariales que reclaman, y pidieron a Dalmau que en la reunión de este jueves por la tarde plantee propuestas en este sentido.