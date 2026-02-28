Los usuarios de TMB valoran con un 8,21 y un 8,19 la red de Metro y bus, respectivamente

Imagen del metro de Bracelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha marcado un "nuevo récord" en la calificación de los usuarios de los servicios de Metro y bus durante el año 2025, con una valoración de 8,21 puntos sobre 10 en el caso del Metro (0,19 puntos más que en 2024) y un 8,19 en el caso de la red de bus (0,17 más que en 2024), según los datos de la 35 edición del Estudi de Percepció del Client.

El pasado año la red de TMB superó las 700 millones de validaciones y la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacado que los registros de demanda no han impedido "continuar obteniendo muy buenas cifras de satisfacción", recoge el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este sábado.

Ha añadido que los datos "confirman que la confianza de la ciudadanía en el servicio es absoluta y que las valoraciones positivas sobre la red demuestran que la Barcelona del transporte público funciona muy bien" y ha agradecido a los trabajadores de TMB su trabajo diario para alcanzar estas cifras.