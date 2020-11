Valls descarta participar en las elecciones catalanas: "Mi vocación no es ser candidato a todo"

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del grupo municipal de BCNCanvi en el Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, ha descartado este viernes participar en alguna candidatura de cara a las elecciones catalanas previstas el 14 de febrero: "No tengo ningún contacto para preparar las elecciones catalanas. No participaré en estas elecciones. Mi vocación no es ser candidato a todo".

Lo ha dicho en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, al ser preguntado por las especulaciones sobre si podría presentarse a los comicios en una hipotética coalición entre el PP y Cs.

Valls ha defendido que es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y que seguirá haciendo su trabajo, y ha afirmado que no pretende estar en una lista del centro derecha: "No he hecho este recorrido, con todo el respeto para unos y otros, para acabar en una lista del centro derecha".