Vecinos de L'Hospitalet lamentan la anulación del MWC: "No podía pasear pero me alegraba mucho"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 Feb.

Vecinos que viven cerca del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), lamentan la cancelación del Mobile World Congress (MWC), salón que durante unos días llenaba el barrio con el ir y venir de los congresistas y el trabajo de muchos operarios que lo dejaban todo a punto, según testimonios recopilados por Europa Press.

Manuel, que vive desde hace 40 años por la zona y suele salir a caminar por las mañanas con su perro, explica que cada año disfrutaba viendo a todas las personas que asistían al MWC, que subraya que entraban y salían del salón muy deprisa: "No podía pasear pero me alegraba mucho porque había mucho movimiento".

Le apena que se haya suspendido la edición de este año por todo el trabajo que ya habían hecho en el montaje del recinto y por los empleos que se pierden: "Esto de los móviles es lo más importante de la feria. Es un palo muy grande".

Agrega que durante los años que lleva viviendo en el barrio en el que se encuentra el recinto de Gran Via, donde ocurre la mayor parte del programa del MWC, ha visto como se construían muchos hoteles, y celebra que se están haciendo dos más.

Otra vecina de L'Hospitalet, Isabel, explica que los participantes al salón siempre le preguntaban por los sitios a los que tenían que ir cuando se quedaba a mirar todo lo que pasaba alrededor de Fira de Barcelona desde un banco: "Me sentaba siempre aquí y veía a mucha gente pasar".

"VAN MUY LENTOS"

Cree que los trabajos de desmontaje de MWC van demasiado lentos: "Una cosa es montarlo y saber que lo vas a cobrar, y otra es desmontarlo sin saber si te lo van a pagar. Van muy lentos".

Isabel también señala que este año no han llegado a poner el espacio para degustar tapas que instalaba el Ayuntamiento de L'Hospitalet frente al recinto de Gran Via --el consistorio ha cancelado todas las actividades paralelas al MWC que se hacían en la ciudad--, al que iban congresistas, pero también vecinos: "Lo de las tapas no lo han llegado a montar. Lo hacían en un día".

"ENTIENDO QUE LO HAYAN ANULADO"

Francisco, un vecino que había entrado dentro del Mobile con su hijo, comprende que este año no se celebre por el brote mundial de coronavirus: "Entiendo que lo hayan anulado. Solamente que se contagie uno... Todo lo que se ha ganado se pierde. Esto a Barcelona le hace crecer mucho".

Su hijo, que Francisco remarca que es "ingeniero y viaja mucho", trabaja para una empresa tecnológica de Japón, acostumbra a asistir al salón y conseguir acreditaciones para él, que avisa de que no tiene ni móvil.

"Está muy bien (el Mobile). Veías lo que exponían y había mucha gente de todos los países. Me gustaba", recuerda Francisco, que este año dice que continuará paseando por la zona, como cada día.