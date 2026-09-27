Vega (CUP) afirma que "no es responsable" de que el PSC continúe gobernando Barcelona

Archivo - La diputada de la CUP en el Parlament y candidata a la alcaldía de Barcelona, Laure Vega - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Sitúa la vivienda, el coste de la vida y el turismo como prioridades BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament y candidata a la alcaldía de Barcelona, Laure Vega, ha afirmado que "no es responsable" de que el PSC continúe en el gobierno de Barcelona, y ha añadido que no formarán gobierno con los socialistas porque son los causantes de lo que pasa en la ciudad.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'Vilaweb' recogida por Europa Press este domingo en la que ha dicho que deben "poder disputar el voto al PSC".

Sobre la estrategia de la CUP y la posibilidad de que participen en el gobierno de la ciudad después de las próximas elecciones municipales ha expuesto que cuando tengan representación para poder "echar" al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y hacer que no gobierne la derecha, estarán dispuestos a asumir responsabilidades de gobierno, algo que, dice, ha pasado por ejemplo en Girona.

Preguntada por las principales preocupaciones de la CUP en Barcelona ha apuntado que tienen que ver con el "modelo de la marca Barcelona", que se puede encarnar en la vivienda, el coste de la vida y el turismo, y ha defendido que se debe poder vivir en Barcelona y que aquellos que han tenido que irse puedan volver.

Ha sostenido que lo primero que harían en el primer día de gobierno al frente de la ciudad es asegurar que se cumplen todas las leyes que ya existen en Barcelona en lo referente al tope de precios al alquiler y las multas por cuestiones de derechos lingüísticos, entre otras.

"PROCESO DE APERTURA"

Acerca de por qué la CUP no consiguió entrar al consistorio en las pasadas elecciones municipales ha destacado que el partido había quedado apartado por los movimientos sociales y los representantes vecinales, por lo que ahora ha habido un "proceso de apertura".

"La situación de ahora no es la misma. Cuando hace unos años la CUP decía que se tenía que limitar la cantidad de vivienda que se podía tener y que no se podía especular, parecíamos unos locos. Ahora, en cambio, tienen porcentajes altísimos de aceptación", ha zanjado.