El VHIR de Barcelona y el CEC firman un convenio para fomentar innovación y emprendimiento en salud

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) de Barcelona y EconomistesBAN, la red de inversores privados del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), han firmado un convenio para reforzar la transferencia de conocimiento e impulsar la nueva investigación en salud para que puedan acontecer en proyectos emprendedores.

La colaboración pone el foco en las fases iniciales, cuando el riesgo es mayor y el apoyo experto --estratégico y de conexión con el ecosistema inversor y empresarial-- es más determinante, informan las organizaciones en un comunicados este lunes.

El director de Innovación y Desarrollo de Negocio del VHIR, Rafael Navajo, ha explicado que este convenio refuerza el puente entre la investigación biomédica y el tejido inversor: "Nos permitirá dar visibilidad a las spin-offs y proyectos innovadores surgidos de nuestro entorno, facilitando su presentación ante una red calificada de 'business angels".

El presidente de EconomistesBAN, Pol Font, ha destacado que el acuerdo refuerza el compromiso de la entidad "de aportar criterio, rigor y acompañamiento a los proyectos emprendedores con potencial del sector salud".

La firma de este convenio se inscribe en el fortalecimiento de un ecosistema emprendedor de salud cada vez más relevante en Catalunya, "un sector estratégico y en clara fase de maduración".