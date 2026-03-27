Vidal (Comuns) ve preocupante el nombramiento de Cuerpo, al que tilda de "delfín de Nadia Calviño"

Archivo - La portavoz de los Comuns y diputada de Sumar, Aina Vidal, en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso de Sumar, Aina Vidal, se ha mostrado preocupada por el nombramiento del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero del Gobierno: "No por esperado no deja de ser un poco preocupante. El hecho de que volvamos a tener a un delfín de Nadia Calviño otra vez dando vueltas por el Gobierno es preocupante".

Lo ha dicho este viernes en una entrevista de Europa Press, en la que ha augurado que la dinámica por parte de los ministros de Sumar con el nuevo vicepresidente será similar a la que hubo con Calviño cuando era vicepresidenta.

"Ella se opuso al salario mínimo, ella se opuso a la reforma laboral, ella se opuso a muchas medidas como, por ejemplo, la 'ley rider', y finalmente la ciencia y el sentido común terminaron ganando terreno y nuestras medidas acabaron saliendo adelante", ha afirmado.

Ha añadido que el PSOE tiene legitimidad para decidir quién ocupa sus carteras en el Consejo de Ministros, pero ha dicho que están preocupados por la "posible deriva más liberal" en el Ejecutivo, en un momento en el que cree que la respuesta debe ser completamente diferente.

REGISTRO HORARIO

Ha señalado las diferencias que tienen la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el propio Cuerpo, respecto al registro de la jornada laboral para contabilizar las horas extraordinarias, aunque ha augurado que cambiará de posición.

"Creo que en un plazo corto vamos a escuchar, igual que escuchamos a Nadia Calviño defendiendo la reforma laboral o los incrementos de salario mínimo, a Carlos Cuerpo defendiendo que, efectivamente, las horas extras no pagadas son ilegales", ha asegurado.

Ha lamentado que "en demasiadas ocasiones el Partido Socialista ha vetado o intentado impedir" algunas iniciativas clave de su socio en el Ejecutivo, y que después han sido medidas estrella del Gobierno, según ella.

"¿Qué sería Pedro Sánchez sin el incremento del salario mínimo? ¿Qué sería Pedro Sánchez sin la reforma laboral? ¿Qué sería Pedro Sánchez sin la 'ley rider'? ¿Qué sería Pedro Sánchez sin los escudos sociales?", ha preguntado.

ARCADI ESPAÑA

Sobre el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dicho que es una persona que ha defendido un modelo federal de España y un nuevo modelo de financiación para la Comunidad Valenciana, lo que cree que es un "buen síntoma".

"Lo leemos como una voluntad por parte del Gobierno de España y en concreto por parte del Partido Socialista de cumplir los compromisos que tiene, no solo con Catalunya, sino con el resto de comunidades autónomas", ha valorado.

Ha afirmado que el modelo de financiación autonómica actual está caducado y desfasado, y que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenía voluntad de cambiar, algo que cree que España continuará: "No ha de ser un freno, sino todo lo contrario".