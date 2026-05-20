El VII Rail Day confirma el "rol estratégico" del Port de Tarragona para el Corredor Mediterráneo

VII Rail Day del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El VII Rail Day ha confirmado el "rol estratégico" del Port Tarragona en el despliegue del Corredor Mediterráneo de mercancías, con una jornada que ha contado con más de 150 asistentes y que ha puesto el foco en dos aspectos clave para el avance de este corredor: la llegada del ancho europeo a Tarragona y el Port y el impulso a nuevas terminales intermodales.

La jornada, celebrada este miércoles en el Tinglado 1 del Moll de Costa, ha permitido profundizar sobre algunos de los retos que el transporte de mercancías en ferrocarril tiene por delante, como la capacidad y la resiliencia de la infraestructura, el impacto de las incidencias, las nuevas terminales o la coordinación entre actores implicados, informa el Port en un comunicado.

En el marco del evento, el nuevo coordinador del Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig, ha explicado que las principales actuaciones para adaptar el trazado ferroviario hasta Tarragona al ancho europeo ya han concluido, ha avanzado que a finales de año se llevará a cabo el período de pruebas del tercer hilo y que a principios de 2027 se pondrá en marcha el servicio.

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha puesto en valor el trabajo que está realizando el Govern con la redacción de estudios sobre el futuro Eix Transversal Ferroviari y sobre la zona de Tarragona para encontrar soluciones a los cuellos de botella que presenta la infraestructura.

Por su lado, el presidente de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha destacado el éxito de la jornada y ha reivindicado la necesidad de continuar impulsando espacios de encuentro para compartir conocimiento, alinear estrategias y avanzar en la transformación del sistema logístico y ferroviario.