El cardenal y cardenal y administrador apostólico de la Archidiócesis de Barcelona Juan José Omella y el arzobispo electo de Barcelona Octavi Vilà - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El arzobispo electo de Barcelona y obispo de Girona, Octavi Vilà, ha asegurado que la decisión sobre el diseño de la fachada de la Gloria de la Sagrada Familia se debe tomar consensuada, "con calma, muy razonada y mucha perspectiva de futuro", y el cardenal y administrador apostólico de la archidiócesis, Juan José Omella, ha pedido no precipitarse.
En una rueda de prensa conjunta, Vilà ha subrayado que "no será una decisión rápida, sino que será meditada y bien pensada" ya que supone la culminación del templo expiatorio, buscando ser lo más fiel al arquitecto Antoni Gaudí e incorporando las novedades en la construcción.
En este mismo sentido, Omella ha pedido no precipitarse con la decisión ("No tiene prisa, va poco a poco, para acertar y hacer una buena obra", ha subrayado), y ha dicho que se va a estudiar con detenimiento para acertar en el proyecto para explicar al mundo de hoy cómo es el cielo, el purgatorio y el infierno.
Omella ha dicho que, ante la responsabilidad, la Junta Constructora de la Sagrada Familia abogó por ampliar el estudio y consulta para acertar, ha señalado que no ha sido una cabezonería, y ha subrayado que "no hay veto a ningún artista".
El Patronato de la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia pidió en marzo de 2025 a los artistas Miquel Barceló, Cristina Iglesias y Javier Marín crear una propuesta artística para la fachada de la Gloria, y Omella ha dicho que sigue en estudio.
Vilà ha dicho que todavía no se ha reunido con el patronato de la Sagrada Familia, pero que es un "tema importante" tanto por la fachada de la Gloria como la solución a las escalinatas de acceso.