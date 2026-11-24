El arzobispo electo de Barcelona, Octavi Vilà, tras una rueda de prensa, en el Palau Episcopal, a 24 de noviembre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo electo de Barcelona y obispo de Girona, Octavi Vilà, ha pedido este martes políticas que favorezcan el acceso a la vivienda, que para él es un derecho fundamental y que debería ser fruto de grandes consensos, y ha confiado en que la Diócesis de Girona "no esté mucho tiempo sin obispo".

En rueda de prensa junto al cardenal y administrador apostólico del Arzobispado de Barcelona, Juan José Omella, ha dicho que haber tenido vida laboral antes de su ordenación como monje en Poblet (Tarragona) le "ayuda a entender los problemas que tienen muchos jóvenes".

Ha recordado que él accedió a un piso cuando tenía 29 años con una subvención de la Generalitat para menores de 30 años, por lo que entiende el sufrimiento y angustia ante una problemática que ha aumentado, y ha subrayado que la Iglesia propugna una vida digna en la que es importante el derecho a la vivienda.

Preguntado por las elecciones generales del domingo, se ha remitido al discurso que pronunció el papa León XIV en el Congreso durante su visita a España, y a la nota que ha emitido la Conferencia Episcopal Española.

GIRONA

Vilà ha subrayado que el relevo en la Diócesis de Girona, a la que llegó hace dos años después de un periodo sin obispo tras la muerte de Francesc Pardo, fue una primera "inquietud" que trasladó al Nuncio Apostólico cuando le comunicaron su nombramiento como arzobispo de Barcelona.

Ha dicho que habrá que esperar a ver qué solución jurídica toma el Vaticano, pero ha dicho que si se decide que le nombren administrador apostólico intentará compaginar las dos diócesis de la mejor forma posible.

Vilà ha subrayado que le preocupa que la diócesis de Girona esté sin obispo porque "sería bueno que se proveyese lo antes posible", pero ha dicho que los procesos son lentos.

TOMA DE POSESIÓN

Vilà ha dicho que toma con "responsabilidad" el nombramiento como arzobispo de Barcelona, cuya toma de posesión será el viernes 18 de diciembre en la Catedral de Barcelona y la misa de inicio de ministerio episcopal el sábado 19 de diciembre en la Sagrada Familia

Ha señalado que aborda el ministerio "escuchando a las personas implicadas" en la diócesis, pero ha dicho que tiene especial preferencia en la implicación de los jóvenes.

Preguntado por si acudirá el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont una vez aplicada la amnistía, ha asegurado: "No sé los plazos de su vuelta. Tampoco sé si se invitará a todos los expresidentes de la Generalitat".

Ha afirmado que como abad de Poblet (Tarragona) estuvo en el patronato del mismo, donde mantuvo contacto con los presidentes de la Generalitat, los consellers de Cultura, la Casa Real o delegados del Gobierno, "se establecen relaciones cordiales con quien ostenta responsabilidades".

OMELLA

La rueda de prensa también ha servido de despedida para Juan José Omella tras 11 años como arzobispo de Barcelona: "Marcho contento" de esta diócesis y de Catalunya, a las que se llevará en el corazón, ha señalado.

Omella ha asegurado que se encontró una Iglesia muy viva en Barcelona y que cree que ha aumentado su "grado de actividad y compromiso en todos los sentidos", más comprometida en ayudar a la sociedad.

Preguntado por si le gustaría que en un futuro el arzobispo de Barcelona fuera de nuevo cardenal, ha dicho que sí le gustaría pero que desconoce los criterios del Papa para nombrarlos, y ha deseado a Vilà que se encuentre a gusto en la diócesis.