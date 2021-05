Vilalta (ERC) reivindica que Aragonès gobernará sin "controles ni supeditaciones"

Defiende que la Presidencia de ERC abrirá una nueva etapa que acabará con "viejas inercias"

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reivindicado este martes que el candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Araognès, liderará el próximo Govern sin "controles ni supeditaciones".

"No hay tutelas a las instituciones de nuestro país. No hay controles ni supeditaciones. No puede haber imposiciones tampoco en otras cámaras, ni en Madrid ni donde sea", ha afirmado en su intervención telemática en el Consell Nacional de ERC, que se ha reunido de forma extraordinaria para exponer el acuerdo con Junts.

Vilalta ha lamentado que el pacto se haya alargado más de lo que querían y que la negociación haya sido "excesivamente larga y pesada", pero ha sostenido que el acuerdo recoge muchas de las cuestiones que defendía ERC, como la prioridad para un rescate social ante la crisis por el coronavirus, la reconstrucción económica tras la pandemia y el avance hacia la independencia.

Considera que con el nuevo Govern liderado por ERC Catalunya comenzará una nueva etapa que servirá para acabar con "viejas inercias" y para poner el acento en la justicia social y el independentismo.

Así, ha situado a Aragonès en el mismo nivel que los presidentes de la Generalitat que ha tenido ERC: "Si recordamos a los grandes nombres de la historia del republicanismo, estos son Macià, Companys, Irla, Tarradellas y ahora aquí tendremos que añadir a Pere Aragonès".

Vilalta ha insistido en que ERC no pretende tan solo gestionar y gobernar, sino también transformar, y ha defendido que lo harán desde las "áreas más estratégicas" del nuevo Govern para implementar los cambios que, a su juicio, necesita la sociedad catalana.

Asimismo, la portavoz republicana a hecho un reconocimiento a los consellers del actual Govern por su trabajo y, especialmente, por haber gestionado la pandemia del coronavirus, y ha pedido al Gobierno central retomar la mesa de diálogo.