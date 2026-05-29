Vinebre (Tarragona) registra 39,5 grados, la temperatura "más alta" registrada en mayo en Catalunya

Mapa de temperaturas en Catalunya a las 15 horas de este viernes.
Mapa de temperaturas en Catalunya a las 15 horas de este viernes. - METEOCAT
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 17:46
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TARRAGONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Vinebre (Tarragona) ha registrado este viernes una temperatura de 39,5 grados, la "más alta" registrada en un mes de mayo en Catalunya.

Supera así los 38,5 grados del jueves en la misma estación, informa el Meteocat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El Meteocat apunta que, si bien en el oeste de Catalunya el calor ha aflojado respecto al jueves, en la zona de Lleida y Tarragona es "muy parecido".

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