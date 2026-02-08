Viveca Sten aborda el abuso doméstico en un nuevo libro de la serie 'Los crímenes de Are'

Viveca Sten antes de la entrevista - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora sueca ha publicado 'Los crímenes de Are. Oculto en las sombras' (Principal de los Libros) en castellano, una novela negra en la que también aborda el abuso doméstico: "Soy consciente de que tengo una voz. Si puedo usar esa voz para concienciar a la gente sobre situaciones difíciles, entonces creo que es algo bueno".

En una entrevista de Europa Press en Barcelona en su paso por el Festival BCNegra, la autora explica que en la pandemia "había un problema grande con la violencia doméstica, porque si las personas ya tenían problemas en su matrimonio, se volvió peor estando encerrados".

La historia arranca en Are, un pueblo sueco, con el descubrimiento del crimen de Johan Andersson, un antiguo esquiador olímpico muy querido en la zona, y la investigación que llevan a cabo de este caso los inspectores Hanna Ahlander y Daniel Lindskog.

En paralelo, la novela explica la historia de Rebecka Ekvall, la esposa de un pastor que vive aislada en un matrimonio abusivo y apartada de la comunidad a la que siempre ha pertenecido.

"PONER EL FOCO" EN LA VIOLENCIA

Sten lamenta que hay muchas mujeres viviendo en matrimonios violentos y que ella a través de esta novela quería "poner el foco" en una situación así: de hecho, asegura que la historia es realmente sobre el abuso doméstico, en sus palabras.

"Intento explicar cómo de difícil y terrorífico es cuando tu marido, la persona que se supone que te tiene que querer más, te está amenazando y siendo violento y no quieres ir a casa por la noche. Quería ilustrarlo en este libro", añade.

Explica que estuvo haciendo mucha investigación sobre el abuso doméstico y las mujeres víctimas de violencia en sus matrimonios, y señala que "lo que es realmente terrorífico es que una mujer que vive con un hombre abusivo se culpa a sí misma".

"Es como que están condicionadas a pensar que esto es mi culpa, él me hace esto porque es mi culpa. Y claro que no es su culpa, pero es como un proceso psicológico que es muy difícil de resistir y de romper", indica.

"LA GENTE ESTÁ MUY FASCINADA CON EL TRUE CRIME"

Sobre la adaptación a serie de Netflix, cree que se ha hecho muy bien y explica que cuando comenzaron a filmar estaba muy involucrada en el proceso: "Leí todas las versiones de los guiones, les di mis notas, debatí con los escritores. También era parte del proceso de casting porque me importaba quién iba a hacer de Hannah o de Daniel".

Por otro lado, Sten piensa que "la gente está muy fascinada con el true crime" aunque confiesa que no lo consume mucho y que a ella le gusta más la ficción, y considera que todo al final es una forma de escapar de la realidad, en sus palabras.

EXPOSICIÓN A LAS REDES SOCIALES

La autora ha querido advertir de la sobreexposición a la violencia y los riesgos para los niños en las redes sociales: "La gente cuelga contenido en TikTok e Instagram que es horrible. Si eres adolescente y estás viendo eso y tus padres no saben cuánto lo ves, eso no puede ser bueno para ti".

"Creo que hay un problema con los adolescentes con la exposición a los medios sociales, porque es como si hiciéramos un gran experimento con los niños y no sabemos qué va a salir de esto", y ha hecho referencia al caso de Nueva Zelanda que ha prohibido el acceso a redes sociales a menores de 16 años, propuesta que también se ha hecho en España, y expresa su deseo de que llegue a Suecia.

Considera que es bueno que se esté produciendo este debate, sobre todo por el impacto que puede tener entre las mujeres jóvenes, cuando están en redes sociales y ven a otras chicas hablar sobre su físico y cómo estar delgada, o cómo hacer su pelo y sus uñas: "Esa exposición a siempre sentirse inadecuada es terrible. Si tienes 14, te sientes inadecuada de todas las maneras".