Vivian Gornick ve mayor interés por autoras del siglo XX tras un "resurgimiento del feminismo"

Su nueva obra reúne nueve ensayos que mezclan crítica literaria, memorias y biografía

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora y crítica literaria estadounidense Vivian Gornick ha asegurado que se produce un "resurgimiento del feminismo" en la sociedad occidental actual que ha despertado en lectores y editoriales un mayor interés por autoras y escritoras del siglo XX.

"¿Por qué ahora se me publica tanto? Por el 'Me Too' y por el resurgimiento del feminismo, en Europa y Estados Unidos", ha defendido este jueves en la presentación de su última obra literaria, 'Cuentas pendientes. Notas de una relectora empedernida', publicada en castellano por Sexto Piso y en catalán por L'Altra Editorial, con traducción de Martí Sales.

'Cuentas pendientes' reúne nueve ensayos que mezclan crítica literaria, memorias y textos biográficos que abordan la importancia de leer y releer conforme una persona crece, y las múltiples reinterpretaciones que se puede hacer de una obra según la edad del lector.

En el libro, la autora reivindica el poder de la literatura y de la pasión lectora que ha marcado su vida, y reflexiona sobre cómo se ha identificado con distintos personajes de una misma novela según el momento vital en que la ha leído.

"Hay libros que exigen experiencia vital para entenderlos", ha dicho Gornick, que ha explicado que fue de mayor cuando comprendió la visión y el relato de múltiples autores cuyo universo intentó explorar de joven sin éxito, como el de D.H Lawrence, Elisabeth Bowen, Marguerite Duras, Virgina Woolf, Natalia Ginzburg e incluso el pintor expresionista Mark Rothko.

Sin embargo, ha defendido que hay autores del siglo XX que, por la naturaleza de su obra, no tienen en los jóvenes de ahora el impacto que sí tuvieron en la generación de adolescentes de medianos del siglo XX, como la novelista francesa Sidonie-Gabrielle Colette y su discurso sobre la "pasión sexual".

"YA BASTA DE UNA VIDA SOMETIDAS"

Ha emplazado a la unidad del feminismo a erradicar el estigma que aún ve en algunos países hacia las mujeres solteras y que no son madres, que según ella ya no existe en grandes ciudades como Nueva York o París: "Es algo cultural y lo tenéis que cambiar por vosotras mismas. Ya basta de una vida sometidas".

Para la autora, los movimientos y luchas sociales siguen lógicas cíclicas y, cada 50 años, desde la Revolución Francesa, surgen nuevas generaciones y colectivos que reivindican sus derechos: "Volveremos a ir para atrás, es como el cambio social funciona. No sucederá nada revolucionario de la noche a la mañana", ha augurado.

También ha advertido de que el movimiento feminista actual está caracterizado por la rabia y el hartazgo mientras que el de los años 70 del siglo XX se definió por su espíritu visionario, y ha llamado a reducir "la brecha entre la teoría y la compleja práctica del feminismo".

DE LAS AUTORAS MÁS RESPETADAS DE NO-FICCIÓN

El editor de Sexto Piso José Hamad se ha referido a Gornik como una de las autoras más respetadas, influyentes y reconocidas de la actualidad pese a dedicarse a la no-ficción, las memorias y la crítica literaria, "géneros poco populares".

Para Hamad, 'Cuentas pendientes' es la "síntesis perfecta" entre estos tres géneros literarios, y pone en evidencia la vitalidad y la vigencia de la literatura de Gornick.

"LUCIDEZ E INTELIGENCIA"

La editora de L'Altra Editorial Eugènia Broggi ha destacado la "lucidez, inteligencia, capacidad analítica y defensa convencida del autoconocimiento" de Gornick, que deja, según ella, una marca personal en todas sus obras, sea cual sea el formato.

A lo largo de su carrera, Gornick ha firmado obras como las memorias 'Apegos feroces' y 'La mujer singular y la ciudad', la biografía sobre la feminista revolucionaria Emma Goldman y cinco colecciones de ensayos, dos de los cuales fueron finalistas del National Book Critics Award.