Volkswagen presenta en el IAA de Múnich los eléctricos que lanzará desde 2026

El grupo pretende que la electromovilidad "sea accesible para todos" en Europa

MÚNICH (ALEMANIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Grupo Volkswagen ha presentado este domingo cuatro modelos de eléctricos de su Brand Group Core que fabricará en España, en vísperas del inicio del salón IAA Mobility Summit 2025, que se celebra del 8 al 14 de septiembre en el Messe München de Múnich (Alemania).

Lo ha hecho durante un evento especial organizado por el grupo alemán, que ha mostrado los adelantos todavía camuflados del Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo, que se fabricarán en su planta de Martorell (Barcelona), y del Skoda Epiq y del Volkswagen ID.Cross, que se producirán en su planta de Pamplona.

El ceo de Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha defendido llegar a todos los usuarios: "Queremos que las mejores tecnologías automovilísticas sean accesibles para todos, centrándonos en la gente y en ofrecerles una movilidad eléctrica que sea asequible y sostenible".

El director Brand Group Core, Thomas Shäfer, ha afirmado que las marcas Core del grupo representan más del 60% de su volumen de producción, y que con la familia de coches eléctricos urbanos el Grupo Volkswagen "da un paso adelante".

El Brand Group Core del Grupo Volkswagen prevé lanzar sus coches eléctricos en la categoría de 25.000 euros a partir de 2026.

CUPRA RAVAL

El evento ha contado con el ceo interino de Cupra y Seat, Markus Haupt, que ha presentado un Cupra Raval camuflado, pero que contará con un vinilo que reproduce un mapa del barrio del Raval de Barcelona y se convertirá en el primer eléctrico urbano del Grupo Volkswagen.

"El Cupra Raval es mucho más que un diseño: es el mapa del Raval, uno de los barrios más icónicos de Barcelona", ha subrayado.

Así, el nuevo modelo de Cupra encarna los valores que la firma vincula a este barrio de la capital catalana: "Rebelde, no convencional y arraigado en Barcelona".

El Cupra Raval se lanzará en 2026, convirtiéndose en el octavo modelo de la marca y coincidiendo con su octavo aniversario.

CUPRA TINDAYA

El lunes, Cupra presentará su nuevo modelo 'Cupra Tindaya showcar' en el IAA de Múnich, concretamente en el Open Space del salón.

Se trata de un modelo que recibe su nombre de una montaña volcánica de la isla de Fuerteventura, en Canarias, y que refleja "la visión y el futuro" de la marca.