Vueling alcanza 1,97 millones de pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona en abril (+4,9%)

Archivo - Avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Vueling alcanzó 1,97 millones de pasajeros en el aeropuerto de Barcelona en abril, un 4,9% más que en el mismo mes del año pasado, informa en un comunicado este martes.

El aeródromo barcelonés registró 5,1 millones de pasajeros en abril, lo que supone un aumento del 4,1% en relación con el mismo mes de 2025, siendo el acumulado desde inicio del año de 17,4 millones de usuarios, cifra que también supone un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

De la cifra total de viajeros registrada en abril, 5,1 millones fueron pasajeros comerciales, un incremento del 4,2%, y de ellos, 3,9 millones se movieron en vuelos internacionales, un 3,7% más que en el mismo mes de 2025.