Vueling "esconde" cinco vuelos para dos personas en estatuillas de los Goya en Barcelona

Una de las estatuillas repartidas por Barcelona - VUELING

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vueling "ha escondido" cinco vuelos para dos personas en estatuillas de los Premios Goya que ha repartido por distintos puntos de Barcelona, en el marco de su patrocinio a la gala de la entrega de premios, que se celebra el próximo sábado en la ciudad, informa en un comunicado este miércoles.

La aerolínea ha explicado que los ciudadanos que encuentren los billetes podrán disfrutar de un vuelo para dos personas desde Barcelona "a uno de los destinos de película".

La acción conecta con ciudades y regiones que han servido de escenario o inspiración para producciones nominadas en la presente edición, como Alicante, A Coruña, Jerez de la Frontera, Cádiz, Edimburgo (Escocia) u Oslo (Noruega).