Vueling estrena una nueva conexión entre Barcelona y Nador (Marruecos)

Imagen del primer vuelo de Vueling entre Barcelona y Nador (Marruecos). - VUELING

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha estrenado este lunes una nueva ruta entre Barcelona y Nador (Marruecos), lo que amplía la conectividad entre el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y el norte de Marruecos, explica la aerolínea perteneciente del grupo IAG en un comunicado.

La ruta dispondrá de dos frecuencias semanales, miércoles y sábado, que se ampliarán a cuatro durante la temporada de verano, martes, jueves, sábado y domingo.

Actualmente, Vueling ya opera rutas entre la capital catalana con otras ciudades de Marruecos como Agadir, Esauira, Marrakech y Tanger, a las que añadirá también Fez a partir de junio.