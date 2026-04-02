Wallbox sube un 22,6% en bolsa tras anunciar la refinanciación de su deuda

Archivo - Fachada de la sede de Wallbox - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Wallbox subió un 22,58% en la bolsa estadounidense, tras cerrar en 3,04 dólares por acción la sesión de este miércoles, tras anunciar el acuerdo para refinanciar su deuda hasta 2030.

La compañía anunció este miércoles el acuerdo para la reestructuración de su deuda con sus principales acreedores, que representan más de 83% de la deuda financiera de la empresa, así como los accionistas principales y los inversores institucionales, a través de una ampliación de capital.

El acuerdo alcanzado con Banco Santander, BBVA, CaixaBank y otras entidades crediticias crea un nuevo acuerdo marco, que incluye vencimientos, perfiles de amortización y condiciones de interés revisados.

Así, la deuda existente se estructurará con un préstamo marco de 57,6 millones con vencimiento en diciembre de 2030, y la amortización se iniciará en el tercer trimestre de este año, con un perfil progresivo.

Además, se crea un instrumento bullet de 69,1 millones de euros, también con vencimiento en diciembre de 2030, con intereses de pago en especie (PIK) capitalizables y reembolsables al vencimiento.

También se ha pactado un acuerdo marco de capital circulante por un importe aproximado de 42,8 millones de euros, que conserva las características clave de la financiación de capital circulante dentro de una estructura sindicada con vencimiento el 31 de diciembre de 2030.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

El plan de reestructuración también contempla una ampliación de capital de 10,65 millones de euros y una nueva financiación de hasta 12,5 millones por parte de los bancos participantes.

En concreto, los accionistas estratégicos --Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestió, Consilium, Mingkiri y el ceo de la empresa, Enric Asunción-- aportarán una inyección de 5,65 millones, a los que se sumarán otros 5 millones por parte de la Generalitat, a través del Ifem.

La financiación de 12,5 millones será aportada por los bancos participantes con el fin de respaldar el capital circulante de la empresa y optimizar su gestión de tesorería, con el 50 % de la línea de crédito garantizada por una agencia de crédito a la exportación.

Asunción ha celebrado que el acuerdo refuerza la posición financiera de Wallbox y "sienta las bases para iniciar una nueva etapa" centrada en mejorar los resultados operativos y consolidar el negocio en los principales mercados.