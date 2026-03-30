La Xarxa y RTVE-Ràdio 4 impulsan una nueva convocatoria de pódcasts en catalán

Imagen de archivo de un pódcast. - LA XARXA

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa y RTVE-Ràdio 4 han lanzado una nueva convocatoria de apoyo a la creación de pódcasts en catalán, cuyos proyectos seleccionados se presentarán en un 'pitching' en el 27 Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) en junio.

Los ganadores podrán optar a ser producidos o coproducidos por La Xarxa y RTVE-Ràdio 4, informa la red de comunicación local en un comunicado de este lunes.

La convocatoria cuenta con una categoría de Pódcast Abierto, otra de Pódcast de Proximidad y una tercera de Primer Pódcast destinada exclusivamente a estudiantes de último año de las Facultades de Comunicación de Catalunya.