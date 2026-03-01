Yang Chaobin (Huawei) subraya que el avance tecnológico debe "beneficiar a todo el mundo"

Momento de una de las mesas redondas del encuentro - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El ceo de ICT Business del grupo Huawei, Yang Chaobin, ha subrayado que el avance tecnológico debe ser "una fuerza para el bien y beneficiar a todo el mundo", y ha lamentado que aún hay millones de personas en el mundo sin acceso a la red.

Lo ha dicho este domingo en el Foro de Inclusión Digital Tech Cares organizado por Huawei en un acto previo al Mobile World Congress (MWC), que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El director de la ITU, Cosmas Zavazava, ha hecho hincapié en la necesidad de asegurar la "robustez y la resiliencia de la tecnología en momentos críticos", y ha llamado a impulsar la infraestructura y el talento locales en el uso de la inteligencia artificial (IA).

Para el profesor de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) Jeffrey Sachs (que ha participado telemáticamente), el avance tecnológico y de la IA permitirán ofrecer acceso a la educación a todo el mundo y "grandes avances" en sectores como la agricultura Y las microfinanzas, entre otros.

El presidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei, Jeff Wang, ha celebrado que el "rápido desarrollo de las nuevas tecnologías crea oportunidades", y que la empresa está comprometida a que todo el mundo pueda acceder a estas oportunidades.

CONECTIVIDAD

También ha intervenido el enviado especial en Tecnología del Gobierno de Kenia, Philip Thigo, que ha asegurado que "ningún país puede desarrollarse sin conectividad", aunque ha pedido ir con cuidado en el desarrollo de esta conectividad, para que beneficie a las comunidades.

A través de un vídeo, la representante de la Vodafone Foundation Lisa Felton ha explicado el programa Instant Network Schools: lo impulsa la fundación y colabora Huawei, y hasta el momento ha beneficiado a más de 382.000 alumnos en seis países africanos para ganar herramientas digitales.

El ceo de Close Gap, Olivier Vanden Eynde; el ceo de Iac.AI, Olivier Gomez, y la emprendedora Betelhem Dessie han explicado, en una mesa redonda, el proyecto DigiTruck de Huawei para ofrecer escuelas digitales en puntos sin conexión en África.

Vanden Eynde ha dicho que Huawei ha sido clave para hacer crecer exponencialmente el programa; Gomez ha señalado "las ganas" de la población local de adquirir habilidades digitales, y Bethelem ha apuntado la importancia de asegurar que esta oportunidad llega a todo el mundo.

ACCESO A LA RED

La ejecutiva de Sostenibilidad y Valor Compartido de MTN, Marina Madale, ha lamentado que el acceso a la conectividad no es igual en todo el mundo, por lo que el acceso a las oportunidades tampoco lo será si no se cambia este hecho, y ha añadido que la inclusión digital "es una discusión de competitividad económica".

El vicepresidente de 'Wireless Network' de Huawei, James Zeng, ha explicado el programa de la empresa para ofrecer conexión a la red en áreas rurales y ha constatado tres grandes retos: el alto coste de las infraestructuras, de la transmisión y de la energía para alimentar estas infraestructuras.

También ha habido una mesa redonda con Marina Madale (MTN); la asesora de Género y Juventud para la secretaria general de ITU, Sylvia Poll, y la 'project officer' del comité regional de Ciencia y Cultura para Europa de la Unesco, Jing Fang, que han hablado sobre los retos y oportunidades de las nuevas tecnologías en la inclusión digital.

Poll ha explicado que no solo se debe conectar a los jóvenes, sino "empoderarlos para que participen en la discusión en línea"; Fang ha detallado tres proyectos conjuntos entre la Unesco y Huawei para impulsar la educación en el mundo, y Madale ha destacado que en África existe el debate sobre si la IA debe tener en cuenta las lenguas regionales para conservarlas.