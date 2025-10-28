Ascienden a once los detenidos por favorecer la migración irregular desde Ceuta a la península

CEUTA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detenido a once personas e investigado a otras dos como parte de una operación contra una organización criminal dedicada a favorecer la migración irregular desde Ceuta hacia la península.

Los arrestos se han producido durante la madrugada de este martes. Cinco ellos han sido capturados en Ceuta, cuatro en Algeciras (Cádiz) y dos en Coín (Málaga). Los investigados han sido detenidos en las dos primeras.

En paralelo, la benemérita ha interceptado a nueve personas extranjeras en situación irregular que estaban siendo preparados para su inminente traslado a la península.

La organización estaba "perfectamente estructurada", según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa. Realizaban la captación de migrantes irregulares en Marruecos para pasarlos posteriormente a Ceuta, normalmente desde embarcaciones.

Posteriormente, las personas migrantes iban ocultas en lugares que tenían establecidos para ello para más tarde pasar a embarcaciones de recreo, en las que los trasladaban hasta las costas de la península. Una vez allí, eran recogidos por otros miembros de la organización y los trasladaban por distintas localidades de Andalucía.