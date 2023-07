Buxadé (Vox) cita en Ceuta la política migratoria de Meloni como su modelo si llega al Gobierno de España

CEUTA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha citado este miércoles en Ceuta la política migratoria de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Georgia Meloni, como modelo de las que aplicaría su partido si llegase al Gobierno de España.

"Hay que avanzar hacia un nuevo marco internacional con mejores relaciones con Marruecos y Argelia* Basta poner el ejemplo de Meloni, que acaba de cerrar un acuerdo con Túnez para el control de la inmigración legal, ordenada y regular de personas que tengan capacidad y voluntad de integración, no aceptando la inmigración ilegal y procediendo a la devolución de quienes no cumplan nuestra ley", ha resumido.

En declaraciones a los medios junto a la frontera del Tarajal, el también eurodiputado ha subrayado que "es necesario un Gobierno de la nación donde esté Vox" para "reducir impuestos, desmontar poco a poco el estado de bienestar de los políticos, reducir subvenciones a sindicatos que insultan a un partido, reducir las ayudas a las asociaciones y poner un poco de orden en el tema inmigratorio no aceptando empadronamientos irregulares o que quienes no cumplan la ley puedan disfrutar de los mismos o mejores beneficios sociales que los españoles que llevan toda la vida trabajando para el sostenimiento de los servicios públicos".

"La sociedad no tiene miedo a Vox, sino a un partido que ha aprobado la ley denominada 'sí es sí' que ha sacado de la cárcel a más de 110 violadores y ha rebajado sus penas a más de mil agresores sexuales y pederastas... Las clases medias y populares, los trabajadores, los hombres de campo, los autónomos y los pequeños y medianos empresarios de lo que tienen ganas es de que estemos en el Gobierno", ha insistido.

Buxadé se ha "alegrado" de que hayan dejado de publicarse "encuestas malditas para intentar engañar y movilizar el voto de los españoles en una dirección" y ha augurado que este miércoles será "el día más importante de la campaña" por la celebración del debate que reunirá a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

"Feijóo ha decidido no acudir y renunciar a defender su programa, quizá para que no se ponga de manifiesto su mano tendida al PSOE y a la izquierda europea, pero nuestro presidente", ha augurado, "expondrá con claridad la alternativa de Vox en el ámbito social, económico, cultural, de protección de las fronteras... Confiamos", ha deseado, "que la pinza gigante entre la izquierda europea, el separatismo, el terrorismo y el socialismo sea desalojada definitivamente".

Buxadé ha aprovechado su paso por Ceuta para denunciar la "plena sumisión" que a su juicio ha exhibido Sánchez ante Marruecos y ha rechazado que el PP tenga la voluntad de hacer "jaque mate" al "sanchismo", como ha dicho la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.

"Hay personas que no saben jugar al ajedrez: no se puede dar jaque mate a Sánchez votando a Sánchez, que es lo que es el PP de Ceuta* Lo fue la pasada legislatura y lo estamos viendo esta semana con Feijóo ofreciéndole un pacto. Eso no es echar a Sánchez y sus políticas. Para ganar al ajedrez hay que jugar contra el adversario. Si le das la mano son tablas y nosotros no queremos jugar a tablas con el PSOE y las políticas de izquierda", se ha desmarcado.

Para terminar Buxadé, cuyo partido logró en la generales en Ceuta en noviembre de 2019 el mejor resultado de toda España, ha pedido a los caballas "que no se dejen engañar". "Para acabar con la izquierda el único voto útil es a Vox, que tiende la mano exclusivamente a los españoles de bien y de orden, a las clases medias y populares", ha terminado.