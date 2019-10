Casado promete pedir a Marruecos la reapertura de la frontera comercial con Melilla si es presidente del Gobierno

Publicado 03/10/2019 17:51:55 CET

El presidente del PP critica que el nuevo ejecutivo melillense esté presidido por un diputado de Cs "que ha ido por libre" apoyado "en el PSOE y un partido de corte radical como CPM"

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este jueves en Melilla que lo primero que hará, si consigue ser el nuevo presidente del Gobierno a partir de las elecciones generales del 10 de noviembre, será solicitar a Marruecos la reapertura de la aduana comercial, cerrada unilateralmente por las autoridades marroquíes hace un año y dos meses.

"Fue una decisión unilateral de Marruecos y el Gobierno de la Nación no ha hecho nada, tanto es así que cuando el ejecutivo melillense de Juan José Imbroda (PP) llamaba, no venían y tuvo que venir el PP desde la oposición a decir que esto no es normal porque llevamos seis décadas de flujo fronterizo".

Durante una intervención ante los medios de comunicación y altos cargos del partido en el puerto de Melilla, también se ha mostrado crítico con el nuevo gobierno tripartito de la Ciudad Autónoma conformado por Ciudadanos (Cs), PSOE y Coalición por Melilla (CPM).

Casado ha manifestado que "el acuerdo de gobierno en Melilla es muy perjudicial para la ciudad, con un presidente de Cs (Eduardo de Castro) que ha ido por libre" al no respaldar el pacto de apoyar a la lista más votada en las pasadas elecciones autonómicas de mayo de 2019, donde el PP obtuvo 10 escaños frente a ocho de CPM, cuatro del PSOE, dos de Vox y uno de Cs.

A su juicio, el líder de CPM Mustafa Aberchán "con sus problemas" en la justicia, al haber sido condenado a dos años de prisión en una sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo, y sus políticas sociales "no es el mejor aliado para la prosperidad de Melilla".

En este sentido, ha subrayado que "en el PP somos un partido que defendemos la libertad religiosa de todos y todas las culturas, y nos preocupa esa deriva" en la que se encontraría el ejecutivo que preside Eduardo de Castro (Cs).

DESCUENTO DEL 75% EN TRANSPORTE

El presidente del PP también ha reprochado que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, haya puesto en duda la continuidad del descuento del 75% para Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares, para los viajes de sus residentes a la península y viceversa.

Casado ha recordado que desde "el PP conseguimos el 75% de descuento y ahora viene el ministro Ábalos a poner en duda esta medida", algo que dijo que acabará el 10 de noviembre si los populares regresan al Ejecutivo central. "No sólo mantendremos este descuento en los billetes de avión, sino que los garantizaremos para que nadie los ponga en duda", ha subrayado.

El popular, al respecto, ha pedido al ministro de Fomento en funciones "que diga si está a favor del 75% de descuento" en los transportes para los residentes en Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares.

AMPLIACIÓN DEL PUERTO

El presidente del PP ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber continuado "con el proyecto más importante que tenía Melilla", que dejó listo el PP para su realización, como es la ampliación del Puerto, que permitiría ganar al mar 25 hectáreas y la creación de 2.500 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

"Esa ampliación es fundamental para otro proyecto de nuestro como es la creación de una Zona de Interés Fiscal para Melilla, Ceuta y Algeciras pero si el PP llega al Gobierno de España, desbloquearemos el proyecto de ampliación del puerto melillense para lograrlo", ha avanzado Casado.

El dirigente popular ha indicado que, de materializarse, la instalación portuaria de Melilla competiría con otros grandes puertos de África y Europa, por lo que lo consideró "el proyecto más importante del PP" en esta ciudad autónoma.

MÁS SEGURIDAD EN LA FRONTERA

Pablo Casado, durante su estancia en Melilla, también ha recorrido la frontera terrestre entre España y Marruecos, y para un mayor control de la misma, ha reclamado la ampliación de la plantilla en 200 miembros de la Policía Nacional y otros 200 de la Guardia Civil.

"Nos comprometemos a aumentar la plantilla policial y lograr una frontera más rápida e informatizada", por unas instalaciones en las, que ha admitido, actualmente entran menores extranjeros no acompañados "con el desgarro familiar que ello ocasiona".

Por último, ha mantenido un encuentro con empresarios de Melilla para conocer sus inquietudes y sus reclamaciones, que pasan fundamentalmente por el mal funcionamiento actual de la frontera con Marruecos debido al cierre de la aduana comercial el 1 de agosto de 2018 de forma unilateral por las autoridades marroquíes.