Ceuta ha trasladado a 346 menores a otras comunidades autónomas gracias al reparto extraordinario

CEUTA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha informado este martes de que un total de 346 menores han sido derivados a otras comunidades autónomas desde la aprobación del reparto extraordinario en agosto del pasado año.

Ramírez ha actualizado la situación del sistema de protección de menores en la ciudad, que continúa trabajando "muy por encima" de su capacidad ordinaria. Según ha explicado, la ciudad acoge en estos momentos a 196 menores acompañados en sus recursos, lo que supone un 626 por ciento por encima de la capacidad estructural del sistema y un 142 por ciento por encima del umbral fijado en contingencia migratoria.

La capacidad ordinaria de la ciudad se sitúa en apenas 27 plazas, lo que obliga a mantener una parte significativa de los menores en recursos provisionales y de emergencia.

En cuanto al balance de 2026, el portavoz ha detallado que hasta la fecha se han registrado 314 ingresos de menores en la ciudad. De ellos, aproximadamente el 52 por ciento continúa bajo tutela en dispositivos de acogida, mientras que el resto ha sido dado de salida por distintas vías.

En total, se han contabilizado 503 salidas: 155 por mayoría de edad y 346 mediante la aplicación del Real Decreto-ley de reubicación.

Este sistema, puesto en marcha tras la declaración de contingencia migratoria el pasado 1 de septiembre, establece que los menores que lleguen a Ceuta, Melilla o Canarias deben ser trasladados a otras comunidades autónomas en un plazo máximo de 15 días.

El objetivo del plan es descongestionar los territorios con mayor presión migratoria, garantizar una atención adecuada y repartir la responsabilidad de la tutela entre las distintas comunidades en función de criterios como población, renta y capacidad del sistema de protección.

Ramírez ha subrayado que, aunque la situación sigue siendo "muy compleja" y la ciudad continúa muy por encima de su capacidad real, la aplicación del Real Decreto está permitiendo aliviar la presión sobre los recursos locales. "Si no existiera este sistema de reubicaciones, la situación sería extremadamente complicada para poder atender con garantías a todos los menores", ha señalado.

El portavoz ha insistido en que la contingencia migratoria y el reparto extraordinario están resultando fundamentales para evitar el colapso del sistema de protección en la ciudad autónoma. Aun así, ha reconocido que la presión sigue siendo elevada y que los recursos continúan funcionando en condiciones de saturación.