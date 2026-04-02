La Comunidad Musulmana de Melilla condena "cánticos racistas" en el partido España-Egipto y pide "medidas contundentes"

MELILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha expresado su "más firme y rotunda condena" ante "los cánticos de carácter racista" registrados durante el partido entre las selecciones de España y Egipto disputado el pasado martes, cuando parte del público coreó "el que no bote es musulmán".

En un comunicado, la entidad presidida por Mohamed Ahmed Moh ha subrayado que estos hechos "no pueden considerarse aislados ni anecdóticos", sino que responden a "una problemática estructural" que sigue manifestándose en distintos ámbitos, incluido el deportivo.

A su juicio, el racismo constituye "una vulneración directa de los derechos fundamentales", atenta contra la dignidad humana y erosiona los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática.

La organización ha destacado el papel del fútbol como fenómeno social de gran alcance, y advierte de su responsabilidad en la transmisión de valores, especialmente entre los jóvenes.

"Permitir, tolerar o minimizar este tipo de comportamientos supone enviar un mensaje peligroso de normalización del odio y la discriminación", señala el texto, que insta a instituciones deportivas, clubes, jugadores, árbitros y aficionados a asumir un compromiso activo en la erradicación del racismo.

En este sentido, la comunidad ha considerado clave la actuación arbitral y organizativa. Recuerda que los protocolos internacionales contemplan la posibilidad de suspender temporal o definitivamente los encuentros ante manifestaciones racistas. "La interrupción del partido en este caso habría sido una respuesta proporcional y ejemplarizante", ha afirmado.

Asimismo, ha advertido de que "la inacción o una respuesta insuficiente" pueden agravar el problema al generar "un efecto de impunidad" que legitima la repetición de estas conductas.

Por el contrario, sostiene que una intervención decidida "contribuiría a disuadir futuros incidentes y a reforzar el compromiso colectivo contra el racismo".

La Comunidad Musulmana de Melilla ha puesto también en valor la diversidad cultural de la ciudad y del conjunto de la sociedad española, destacando a Melilla como ejemplo de convivencia entre culturas, religiones y orígenes diversos.

En este contexto, ha rechazado "con especial firmeza" cualquier manifestación que fomente la división o la exclusión. Finalmente, la entidad ha hecho un llamamiento a las autoridades para investigar lo ocurrido, depurar responsabilidades y reforzar los mecanismos de prevención.

También aboga por impulsar campañas educativas y de sensibilización que contribuyan a erradicar el racismo desde la base. "La defensa de la dignidad humana, la igualdad y la justicia debe ser un compromiso firme de toda la sociedad", concluye el comunicado, que insiste en que el deporte "debe reflejar los mejores valores, no sus peores expresiones".