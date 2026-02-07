Controlado intento motín de cinco presos en cárcel de Melilla que querían impedir el traslado de un reo a otra prisión

Centro Penintenciario de Melilla. - ASOCIACIÓN PROFESIONAL FUNCIONARIOS DE PRISIONES

MELILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Centro Penitenciario de Melilla ha informado este sábado de que el viernes fue controlado un intento de motín protagonizado por cinco internos que se opusieron al traslado de otro recluso a un centro penitenciario fuera de la ciudad española del norte de África.

Según ha detallado la dirección del centro en un comunicado, el incidente se inició durante el horario de patio, cuando un interno que debía ser conducido a otra prisión "se atrincheró portando dos latas aplastadas a modo de objeto cortante, con la intención de impedir la conducción". El preso, ha añadido, trató además de recabar el apoyo de otros internos.

A raíz de esta situación, "cinco reclusos participaron en un amotinamiento puntual que generó una situación de gravedad, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad previstos para este tipo de incidentes".

Según ha apuntado la citada fuente, la incidencia fue controlada "gracias a la serenidad, profesionalidad y actuación coordinada del personal funcionario, sin que fuera necesario el uso de la fuerza física y sin que se produjeran lesiones personales". Al respecto, ha destacado que "la intervención priorizó en todo momento el diálogo, la contención y la seguridad, tanto de los internos como de los trabajadores del centro penitenciario".

La Dirección ha señalado que la situación quedó finalmente solventada y que la conducción prevista no se llevó a cabo en ese momento. Asimismo, ha subrayado que los internos implicados "han sido aislados y se encuentran actualmente en régimen cerrado, conforme a la normativa vigente". La citada fuente ha indicado que El traslado se reactivará en el momento oportuno, garantizando las condiciones de seguridad necesarias.

Por último, el Centro Penitenciario de Melilla ha destacado y reconocido la actuación "ejemplar" de los funcionarios "cuya calma, profesionalidad y compromiso permitieron resolver el incidente sin consecuencias personales y garantizar el orden, la seguridad y el normal funcionamiento de la institución".