CPM pide la conversión de la Ciudad Autónoma de Melilla en Comunidad Autónoma en aplicación de la Constitución Española

MELILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El principal partido de la oposición en la ciudad española del norte de África, Coalición por Melilla (CPM), ha pedido la conversión de la Ciudad Autónoma de Melilla en Comunidad Autónoma en aplicación de la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución de 1978 porque con el actual estatuto de 1995 "somos más municipio que comunidad autónoma".

En declaraciones a la prensa, su candidata al Senado Cecilia González ha manifestado que el Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes Generales en marzo de 1995, con el apoyo fundamental de los dos grupos mayoritarios entonces de PSOE y PP, "es en realidad una carta otorgada" que en su opinión "ha dejado de ser útil para el progreso de Melilla en términos de igualdad con el resto de territorios españoles".

A su juicio, este texto legal "presenta múltiples deficiencias que provoca un difícil encaje en el sistema jurídico español" al resaltar que "no se ha desarrollado la transitoria quinta y por lo tanto no se ha cumplido la Constitución, por lo que realmente somos más municipio que comunidad autónoma".

La hasta ahora consejera del Menor y Familia del Gobierno melillense hasta inicios de julio del 2023 "tanto el PP como el PSOE se han ocupado de que la Constitución no se cumpla en este caso" porque, según argumenta, los populares "dicen que ahora mismo no es una prioridad para los melillenses" y los socialistas afirman que "además de no ser una prioridad para los melillenses actualmente, no se fía de que la ciudad gestione áreas tan importantes como Sanidad, Educación o Empleo".

En contraposición, Cecilia González ha subrayado que CPM "ha presentado muchas iniciativas, propuestas, en el sentido de convertir a Melilla en una Comunidad Autónoma" porque piensa que "la vida de los melillenses mejoraría muchísimo si obtuviéramos una encomienda de gestión en áreas tan importantes" como las tres citadas.

La también diputada local de CPM en la Asamblea de Melilla ha recordado que en estos días precisamente ha planteado que la Ciudad Autónoma asuma las competencias de Sanidad y apunta que "hemos visto con satisfacción que el presidente de la Ciudad, en su discurso de investidura, la ha recogido como propia, la ha asumido, lo cual nos congratula muchísimo".

No obstante, la cepemista ha añadido que "si somos realistas, no nos fiamos. ¿Por qué? Pues porque tanto Partido Popular como Partido Socialista tienen la reivindicación muy limitada. Ellos son reivindicativos cuando sus respectivos partidos no gobiernan la nación".

Al respecto, ha manifestado que "probablemente si el PP gobierna la Nación, dejará de ser reivindicativo y si el PSOE es el partido que gobierna la Nación, pues entonces el PSOE no será reivindicativo, por eso nosotros planteamos la necesidad imperiosa de que CPM sea tu voz en Madrid y por eso te pedimos que el día 23 nos des tu aprobación para que seamos tu voz en Madrid votando a CPM".