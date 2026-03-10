Detenido en Melilla un presunto yihadista en una operación de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este martes en Melilla a una persona por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista, en el marco de una operación coordinada por la Comisaría General de Información del Ministerio del Interior y dirigida por la Audiencia Nacional.

Según han informado fuentes de la Jefatura Superior a Europa Press, la detención se ha producido tras un registro practicado en un domicilio de la ciudad autónoma dentro de una investigación contra el terrorismo yihadista. La actuación policial ha culminado con el arresto de un sospechoso como presunto autor de delitos de terrorismo.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales bajo un fuerte dispositivo de seguridad y no se descarta que pueda ser trasladado por vía aérea a Madrid en las próximas horas para pasar a disposición del juzgado central competente de la Audiencia Nacional.

Esta intervención se enmarca en una serie de operaciones desarrolladas en Melilla en los últimos meses, en un contexto de intensa actividad policial contra el terrorismo yihadista.

La primera operación de 2025 tuvo lugar el pasado 29 de enero, cuando la Policía Nacional detuvo a dos personas. Uno de los arrestados ingresó en prisión por orden de la Audiencia Nacional, mientras que el segundo quedó en libertad.

Posteriormente, el 12 de marzo se produjo una nueva intervención que se saldó con la detención de otro presunto yihadista.

La tercera actuación del año se desarrolló el 29 de octubre, cuando fueron arrestados tres hermanos. Dos de ellos ingresaron en prisión y el tercero, menor de edad, quedó en libertad con cargos.

Estas actuaciones se suman a las realizadas a finales de 2024. El 19 de noviembre de ese año, una operación antiterrorista culminó con la detención de un presunto yihadista y registros en dos viviendas de la ciudad. Un mes antes, el 22 de octubre, agentes de la Policía Nacional desplazados desde Madrid, junto con la Brigada Provincial de Información de Melilla, arrestaron a otros dos sospechosos -uno de ellos menor de edad- tras llevar a cabo tres registros domiciliarios.