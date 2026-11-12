Detenido un paciente en Melilla por agredir a una doctora que se negó a expedirle una receta médica

El Interlocutor Policial Sanitario JSP Melilla a su llegada al Centro de Salud donde se produjo la agresión. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un hombre de 33 años como presunto autor de una agresión a una doctora del Centro de Salud Zona Norte, en Cabrerizas, después de que esta se negara a extenderle una receta médica que no le correspondía. El individuo insultó y amenazó a la facultativa, llegó a agredirla físicamente e incluso le impidió abandonar la consulta para solicitar ayuda.

Según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía, los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado lunes cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), comisionados por la Sala CIMACC 091, acudieron al centro sanitario tras recibir un aviso por una presunta agresión a una profesional médica.

Una vez en las instalaciones, los policías se entrevistaron con la doctora, quien relató que un paciente le había exigido que le expidiera una receta médica que no le correspondía. Ante la negativa de la facultativa, "el hombre reaccionó con una actitud extremadamente agresiva, profiriendo insultos y amenazas antes de pasar a la agresión física", ha indicado el portavoz policial.

Según la citada fuente, la situación llegó al punto de que el individuo impidió a la doctora salir de la consulta para pedir ayuda. Como el presunto agresor todavía se encontraba en el centro sanitario a la llegada de los agentes, estos procedieron inmediatamente a su detención y posterior traslado a dependencias policiales.

Tras la intervención, el Interlocutor Policial Sanitario de la Jefatura Superior se desplazó al Centro de Salud para entrevistarse con la facultativa, en el marco de sus funciones de enlace especializado para prevenir y responder ante las agresiones al personal sanitario.

El detenido, que cuenta con un amplio historial policial y doce detenciones anteriores, ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y otro de coacciones.