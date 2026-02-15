Detenido el puerto de Melilla con 23 kilos de hachís ocultos en un vehículo que embarcaba en el ferry de Málaga

Imagen de la actuación de la Guardia Civil en el puerto de Melilla con el vehículo. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Melilla ha detenido al ocupante de un vehículo monovolumen como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, cuando transportaba 23,200 kilogramos de hachís, distribuidos en 120 paquetes y ocultos en el interior del coche que embarcaba en el ferry de Málaga.

Según ha informado un portavoz de la Comandancia del Instituto Armado, la intervención se ha efectuado durante los controles habituales de seguridad y registro de vehículos que se realizan en el puerto antes del embarque, en el marco de las funciones de Resguardo Fiscal del Estado que tiene encomendadas la Guardia Civil.

Los agentes de la Sección Fiscal del Puerto procedieron a la identificación de un turismo monovolumen, marca Ford, en el que detectaron diversas anomalías que levantaron sospechas sobre su posible utilización para actividades ilícitas.

"La experiencia y la trayectoria profesional de los agentes actuantes resultaron determinantes para profundizar en la inspección del vehículo", ha resaltado.

Ante las sospechas, se solicitó el apoyo del Servicio Cinológico, "cuyo can detector de drogas marcó positivamente varias zonas del vehículo, confirmando los indicios iniciales", ha subrayado el portavoz policial.

Posteriormente, y tras una inspección más exhaustiva, "los agentes localizaron un total de 120 paquetes ocultos en el interior del turismo, cuya extracción requirió el uso de herramientas".

Una vez analizada la sustancia por su textura, color y olor, se ha confirmó que se trataba de hachís y que su peso era de 23,200 kilogramos.

El conductor del vehículo, un varón de 67 años de nacionalidad española y con numerosos antecedentes policiales, ha sido detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La Guardia Civil ha procedido a la intervención del vehículo utilizado para la comisión del delito.

Un portavoz del Instituto Armado ha resaltado que con esta operación "se ha evitado la distribución y comercialización en el mercado ilícito de aproximadamente 92.700 dosis de esta sustancia estupefaciente".